Le KTO lance un programme de tourisme estival

Photo : YONHAP News

L’Office national du tourisme sud-coréen (KTO) a publié aujourd'hui sur son site un programme spécial pour le tourisme estival. Il s'agit de conseils de visite touristique pour six types de voyageur : les aventuriers, les historiens, les gourmets, les amoureux de la nature, les explorateurs de lieux intérieurs et enfin les collectionneurs de vues nocturnes.De plus, une loterie sera organisée pour encourager à se connecter au site de l’organisation (visitkorea.or.kr) et à participer aux diverses manifestations offertes par le programme en question.Parallèlement, via l'application du KTO, les voyageurs étrangers constateront un message de bienvenu dès leur arrivée à l'aéroport et recevront des recommandations des destinations en fonction de l'itinéraire de leur déplacement.Selon Park So-young, chargée de marketing international numérique au KTO, en 2024, environ 40 millions de personnes ont visité la plateforme. Les données récoltées ont permis de créer des contenus touristiques adaptés à chaque saison.