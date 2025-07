Ile de Hashima : Séoul appelle une nouvelle fois Tokyo à respecter ses engagements

Photo : YONHAP News

Toujours à Paris, la Corée du Sud a de nouveau exhorté le gouvernement japonais à honorer ses promesses faites lors de l'inscription de l’île de Hashima au patrimoine mondial de l'Unesco. Park Sang-mi, représentante sud-coréenne auprès de l'organisation onusienne, a ainsi exprimé hier ses regrets de ne pas avoir pu discuter de ce sujet.Pour rappel, Tokyo s'était engagé à prendre des mesures permettant de faire comprendre que durant l’occupation, un grand nombre de Coréens avaient été mobilisés de force pour y travailler dans des conditions difficiles. Une promesse qui reste pourtant non tenue, malgré quatre demandes en ce sens de la part du Comité du patrimoine mondial.Dans ce contexte, Séoul avait envisagé de faire inscrire à l’ordre du jour de la 47e session du Comité, tenue du 6 au 16 juillet dans la capitale française, l’évaluation de la mise en œuvre des engagements pris par le Japon. Sans succès.Park a appelé l’archipel à agir de manière constructive et responsable et le Comité de faire en sorte que la question soit réglée.