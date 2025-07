Consultations commerciales : Séoul prépare d'éventuelles négociations « 2+2 » avec Washington

Photo : YONHAP News

Séoul s'est mis à préparer de possibles négociations commerciales « 2+2 » supplémentaires avec Washington. Avec l’objectif de les organiser une fois les nominations du ministre de l'Economie et des Finances et celui de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie confirmées.C’est demain que les auditions de confirmation de Koo Yun-chul, pressenti pour prendre la tête du ministère de l'Economie, et de Kim Jung-kwan, pressenti à l'Industrie, auront lieu au Parlement.Les dernières discussions « 2+2 » remontent au 22 avril. Les anciens ministres s’étaient entretenus avec Scott Bessent, secrétaire au Trésor, et Jamieson Greer, représentant au Commerce des Etats-Unis. Ces hauts fonctionnaires s'étaient mis d'accord pour achever les négociations le 8 juillet au plus tard, concernant quatre domaines, dont les mesures tarifaires et non-tarifaires, la sécurité économique.