Photo : YONHAP News

Alerte aux fortes pluies sur la Corée du Sud. Les précipitations, qui ont commencé à s’intensifier hier après-midi, perdurent ce jeudi sur l’ensemble du territoire. Cette situation devrait perdurer jusqu’à demain avant de commencer à s’atténuer ce week-end. Il est recommandé de rester prudent face aux risques d’inondations et de glissement de terrain, notamment dans les régions centrales.De leur côté, les températures restent stables par rapport à hier. Ce matin, il fait 24°C à Séoul, Gangneung, Daegu et Jeonju ainsi que 25°C à Daejeon, Gwangju et Busan. Cet après-midi, il est attendu 28°C dans la capitale et à Jeonju, 29°C à Daejeon et Gwangju, 30°C à Busan et Gangneung ainsi que 31°C à Daegu.