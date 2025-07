Lee Jae Myung rencontre les familles de victimes de catastrophes

Photo : YONHAP News

Le chef de l’Etat a rencontré, mercredi après-midi à la Maison Bleue, les familles de victimes des catastrophes tragiques, telles que le naufrage du ferry Sewol, la bousculade mortelle d'Itaewon, l’inondation d’un tunnel souterrain d’Osong et le crash de Jeju Air.Lee Jae Myung a eu un échange avec eux sous le thème « Dialogue pour la mémoire, le réconfort et la guérison ». Il a reconnu que l’Etat n’avait pas pu protéger la vie et la sécurité des citoyens, et a présenté des excuses officielles au nom du gouvernement. Avant de dénoncer une culture sociale où le profit et les coûts priment sur la vie humaine.Le président de la République a ensuite affirmé sa volonté de faire en sorte qu’il n’y ait plus jamais de pertes injustes, dues à l’absence de l’Etat. Il s’est également engagé à écouter attentivement la douleur des familles endeuillées et d’examiner les mesures nécessaires dont la recherche de la vérité, l’indemnisation et le réconfort, afin de faire de son mieux dans la mesure du possible.