SK Telecom : plus de 830 000 abonnés perdus après le cyberattaque

Photo : YONHAP News

A la suite de la cyberattaque contre SK Telecom, survenue en avril, plus de 835 000 de ses clients ont rejoint d’autres opérateurs.Selon l’industrie des télécommunications, entre le 22 avril, date de la déclaration de l’attaque informatique, et le 14 juillet, environ 440 000 abonnés se sont tournés vers KT et 390 000 autres vers LG Uplus. Sur la même période, SKT a accueilli près de 230 000 nouveaux clients, ce qui représente une perte nette d’environ 600 000 utilisateurs.Dans les dix jours suivant l’annonce de la mesure de dispense des frais de résiliation par le leader sud-coréen de la télécommunication, plus de 160 000 personnes ont mis fin à leur contrat pour s’engager chez un concurrent. Il s’agit d’environ 20 % de l’ensemble des départs.Pour rappel, le président de SKT, Ryu Young-sang, avait déclaré en mai, lors d’une audition devant l’Assemblée nationale, que le montant moyen des frais de résiliation par client était estimé à au moins 100 000 wons, soit 62 euros.