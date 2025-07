Photo : YONHAP News

A l’approche de la date anniversaire de l’armistice de la guerre de Corée, le 27 juillet, la Corée du Nord a révélé des débris d’un « avion ennemi ». Elle affirme les avoir repêchés en 2024 dans les eaux autour de l’île de Chodo, en mer Jaune. C’est ce qu’a rapporté mercredi le Rodong Sinmun.Selon le journal officiel du Parti des travailleurs, cet avion, un chasseur américain, a été abattu par l’armée nord-coréenne pendant la guerre en 1950 et serait resté plus de 70 ans au fond de la mer qui sépare la péninsule coréenne et le contient chinois. Il a fait savoir que l’épave était désormais exposée dans un musée à Pyongyang. L’article a également souligné plusieurs autres cas de victoire aérienne sur les Etats-Unis et les a mis en garde de ne pas oublier les leçons des années 1950.Cette présentation viserait à faire passer la guerre de Corée pour un succès nord-coréen tout en attisant l’hostilité envers les forces américaines.