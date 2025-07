UE : les émissaires présidentiels remettent une lettre personnelle de Lee Jae Myung à Antonio Costa

Photo : YONHAP News

Lee Jae Myung envisage d’envoyer ses émissaires spéciaux, les uns après les autres, dans 14 pays. Parmi eux, celui dépêché auprès de l’Union européenne est actuellement à Bruxelles pour y rencontrer ses principaux dirigeants.L’ancien ministre de l’Environnement, Yoon Yeo-joon, et sa délégation de deux députés du Minjoo, le parti présidentiel, ont été reçus mardi par le président du Conseil européen, Antonio Costa. Ils lui ont remis une lettre personnelle du chef de l’Etat sud-coréen et expliqué les enjeux de l’investiture du nouveau gouvernement ainsi que du rétablissement de la démocratie en Corée du Sud. Avant de transmettre la volonté de Séoul de développer davantage les relations de partenariat stratégique, que les deux parties ont établies il y a 15 ans.Pour sa part, l’ex-Premier ministre portugais a tenu à saluer le fait que le pays du Matin clair ait pu sortir rapidement de la crise politique et restaurer la démocratie grâce aux efforts de son peuple. Il a également souhaité que son nouveau dirigeant effectue un déplacement à Bruxelles dans les meilleurs délais pour un tête-à-tête sud-coréano-européen.Le successeur de Charles Michel et Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, y avaient déjà invité Lee, lors de leur rencontre en marge du sommet du G7, le mois dernier au Canada.Mercredi, les émissaires se sont entretenus avec la vice-présidente du Parlement européen, Christel Schaldemose. Leurs échanges ont porté sur les liens de partenariat stratégique bilatéral et du rétablissement de la démocratie sud-coréenne.