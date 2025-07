Prix des produits de première nécessité : hausse de 3,3 % au 2e trimestre

Photo : YONHAP News

Au deuxième trimestre 2025, les prix de 37 produits de première nécessité ont augmenté en moyenne de 3,3 % en glissement annuel. C’est ce qu’a annoncé, mercredi, le Centre de surveillance des prix du Conseil national des organisations de consommateurs de Corée, à la suite de son enquête sur les prix de ces articles dans 420 points de vente situés à Séoul et dans la province de Gyeonggi qui l’entoure.Parmi les marchandises examinées, 28 ont vu leur prix progresser, tandis que les neuf autres ont enregistré une baisse. Les cinq ayant connu la plus forte hausse sont les algues grillées assaisonnées, les sticks de café instantané, le lait infantile, le jambon et les œufs. Leur taux d’augmentation moyen était de 11 %. Le centre l’attribue principalement à la montée des prix des matières premières, qui a conduit les entreprises agroalimentaires à relever leurs tarifs.Comparée à la même période de 2024, la hausse des prix de ces cinq articles a été particulièrement marquée dans les trois grandes chaînes d’hypermarchés, où elle a atteint en moyenne 13,5 %. Soit plus du double de celle observée dans les supermarchés traditionnels.Le conseil a souligné que, malgré les récentes promotions estivales, il restait difficile d’alléger la charge ressentie par les consommateurs. Avant d’appeler les entreprises à baisser activement leurs tarifs, lorsque le coût des matières premières diminue.