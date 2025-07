Séoul cherche à prévenir les crues dans les zones frontalières

Photo : YONHAP News

Le vice-ministre de la Réunification a inspecté hier les ouvrages de prévention contre les crues dans les zones frontalières. Kim Nam-jung a visité notamment le barrage de Gunnam et le pont Pilseung, situés en aval de la rivière Imjin, qui prend sa source au nord et passe à travers la ligne de démarcation pour se jeter au sud. Il était accompagné de responsables du ministère de l’Environnement, et de K-Water, le gestionnaire public d'eau du pays, ainsi que d’une unité militaire proche.A cette occasion, Kim a souligné la nécessité pour Pyongyang d’avertir Séoul en cas de lâchers d'eau de ses barrages frontaliers.De nouvelles pluies torrentielles étant attendues dans les prochains jours, le ministère qui supervise les relations avec le pays communiste surveillera 24h sur 24 le niveau d’eau des structures construites au sud de la frontière pour prévenir les inondations.