Exportations automobiles : recul vers les Etats-Unis, hausse vers l'UE et l'Asie

Le mois dernier, les exportations de voitures sud-coréennes ont augmenté de 2,3 % en glissement annuel pour atteindre 6,34 milliards de dollars. C'est ce qu'indiquent les chiffres publiés ce matin par le ministère de l'Industrie, du Commerce extérieur et de l'Energie. Il s’agit du meilleur résultat jamais enregistré pour un mois de juin.En volume, 244 427 véhicules ont été expédiés, en baisse de 8,8 %. Cela s’explique par l'augmentation de la demande pour les modèles à haute valeur ajoutée, comme les voitures électriques et les SUV.Côté destinations, les ventes vers les Etats-Unis, le plus grand marché des constructeurs sud-coréens, ont chuté de 16 % avec 2,69 milliards de dollars. Elles reculent pour le quatrième mois consécutif, en raison notamment des droits de douane de 25 % imposés par l’administration Trump sur tous les véhicules importés depuis avril dernier.Toutefois, les fortes hausses vers l’Union européenne et l’Asie ont permis de compenser ce recul. Les ventes vers l’UE et d'autres régions européennes ont respectivement bondi de 32,6 % et de 52,3 %. Celles à destination du continent asiatique ont grimpé de 35,6 %, et du Moyen-Orient de 11,9 %.Les exportations de voitures écologiques ont augmenté de 23,1 % avec 75 706 unités. Parmi elles, les voitures électriques ont progressé de 21,4 %, marquant leur première hausse depuis un an et quatre mois.Enfin, sur le marché intérieur, les ventes se sont accrues de 5,8 %, pour s'élever à 145 843 unités. La production nationale est restée stable avec 353 233 véhicules.