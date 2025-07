L’ancien ministre de l’Intérieur visé par le procureur spécial Cho Eun-suk

Photo : YONHAP News

Le procureur spécial, Cho Eun-suk, poursuit ses enquêtes sur les accusations d’insurrection et d’incitation aux attaques nord-coréennes en lien avec l’imposition de la loi martiale le 3 décembre. Des investigations qui visent notamment l’ex-président Yoon Suk Yeol, plusieurs de ses ministres et de ses conseillers au moment des faits.Dans ce cadre, l’équipe de Cho a perquisitionné aujourd’hui le domicile de l’ancien ministre de l’Intérieur, Les Sang-min, ainsi que le siège de l’Agence nationale de lutte contre les incendies (NFA), situé dans la ville administrative de Sejong dans le centre du pays. Lee est notamment soupçonné d’avoir ordonné à la NFA de couper l'eau et l’électricité des locaux de certains médias critiques envers l’administration Yoon, peu de temps après l’instauration du coup de force. Il nie les allégations, mais le directeur de l’agence, Heo Suk-gon, a témoigné avoir bien reçu un coup de fil en ce sens de sa part.De son côté l’équipe du procureur spécial, Min Joong-ki, poursuit ses enquêtes sur de multiples accusations contre l’épouse de Yoon. Elle entend aujourd’hui comme témoins l’ancien patron du groupe Daou Kiwoom, Kim Ik-rae, et l’ex-président de Korea Securities Finance Corp (KSFC), Yoon Chang-ho. Les deux entreprises citées et plusieurs autres avaient investi, en 2023, 18 milliards de wons dans la société de location de voitures, IMS Mobility, dont le gérant est Kim Ye-seong, connu comme intendant de la famille de Kim Keon-hee. Des investissements jugés douteux, sa firme ayant été à l’époque criblée de dettes.Cet homme d’affaires est parti pour le Vietnam après la destitution de Yoon par la Cour constitutionnelle, en avril. Il ne répond pas à la convocation du procureur. Le tribunal compétent a émis hier un mandat d’arrêt à son encontre.