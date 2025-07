Fortes pluies : niveau d’alerte relevé à « vigilant »

Photo : YONHAP News

Alors que les fortes pluies continuent de s’abattre sur la Corée du Sud, le niveau d’alerte est passé de « attentif » à « vigilant ». Il s’agit du troisième niveau sur une échelle de quatre. Selon le siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ), entre hier et ce matin 11h, deux personnes ont perdu la vie et plus d’un millier ont dû être évacués temporairement. L’un des décès a été causé par l’effondrement d’un mur de soutènement survenu à Osan, dans la province de Gyeonggi.Les principales zones touchées se situent dans le Chungcheong du Sud et dans le Jeolla. A 11h30, les niveaux d’eau de sept rivières du bassin du fleuve Geum ont atteint le seuil d’alerte « grave », faisant craindre d’éventuelles inondations. Alors que des alertes aux pluies torrentielles ont été émises dans plusieurs régions, les précipitations intenses qui se poursuivent pourraient aggraver les dégâts.Le CDSCHQ a indiqué que près de 15 000 agents sont actuellement mobilisés dans tout le pays. Avant d’ajouter qu'il suivrait de près l’évolution de la situation et déploierait tous les moyens pour garantir la sécurité des citoyens.Côté transports, les perturbations sont nombreuses. Depuis 4h30 ce matin, les trains de la ligne Gyeongbu sont suspendus entre Séoul et Daejeon. Certaines routes autour de l’autoroute Seohaean sont également partiellement fermées. En ce qui concerne les aéroports, deux vols ont été annulés respectivement à Gimpo et à Jeju, et 41 vols domestiques et dix vols internationaux ont été retardés.