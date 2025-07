Lee Jae-yong est définitivement acquitté

Photo : YONHAP News

La Cour suprême a acquitté, ce matin, le président de Samsung Electronics Lee Jae-yong, dans l’affaire de fusion controversée entre deux filiales du groupe, Cheil Industries et Samsung C&T.Le petit-fils du fondateur de l’empire Samsung avait été inculpé le 1er septembre 2020. Il était accusé d’avoir facilité le processus de sa succession dans le groupe, à travers cette fusion. Le Parquet lui reprochait d’avoir participé à des transactions déloyales, des manipulations de cours et des fraudes comptables, menées par la division de stratégie de Samsung. Les 13 autres prévenus dont des responsables de cette unité ont également été jugés non coupables.En février 2023, le tribunal de première instance avait rejeté l’ensemble des 19 chefs d’accusation visant Lee. Deux ans plus tard, en février dernier, la cour d’appel avait confirmé ce verdict, estimant que l’accusé n’avait commis aucun acte illégal.