Auditions de confirmation : poursuite de la passe d’armes entre les deux camps rivaux

Photo : YONHAP News

A l’Assemblée nationale, les procédures de confirmation des premiers membres du gouvernement de Lee Jae Myung se poursuivent. Ce jeudi, pour la quatrième journée, trois potentiels ministres ont été auditionnés. Il s’agit de Cho Hyun, Koo Yoon-cheol et Kim Jeong-kwan, choisis pour diriger respectivement le ministère des Affaires étrangères, celui de l’Economie et des Finances, ainsi que le ministère du Commerce et de l’Industrie.De nouveau, le Parti du pouvoir du peuple (PPP) a soulevé les critiques contre les qualifications non seulement de ces trois candidats, mais aussi de certains autres qui ont déjà passé leur grand oral, de lundi à mercredi. Les élus de la première formation d’opposition ont dénoncé une faille dans la vérification préalable de leur compétence ou de leur intégrité. Ils ont notamment épinglé six ministres désignés et demandé le retrait de leur candidature. Parmi eux, Cho, à qui il est reproché de s'être livré dans le passé à de la spéculation immobilière, Chung Dong-young et Kim Young-hoon. Ces deux derniers ont été nommés respectivement à la tête des ministères de la Réunification et du Travail.Au contraire, le Minjoo, le parti présidentiel, a martelé qu’aucune cause pouvant les disqualifier définitivement n’avait été découverte. Ses députés accusent ceux du PPP de tenter d’empêcher l’administration Lee d’exécuter les actions de l’Etat.