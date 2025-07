IA : le Premier ministre cherche à séduire les plus grands talents

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre a exprimé sa ferme volonté de renforcer l’attractivité des talents dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA), qu’il a qualifié de secteur clé pour le pays. Lors d’un forum sur les politiques publiques, organisé aujourd'hui, Kim Min-seok a déclaré qu'il réfléchissait à la manière d’attirer les experts les plus qualifiés, y compris ceux ayant évolué au plus haut niveau aux Etats-Unis.Le chef du gouvernement a également souligné que l’ère de l’IA nécessitait une puissance énergétique considérable, s'engageant à résoudre ce défi, avec une approche de développement équilibré et en harmonie avec les régions. Pour ce faire, il a annoncé son intention de discuter de l’assouplissement des régulations, ainsi que des moyens de l'exploitation des données publiques.Enfin, Kim a affirmé avoir demandé au ministère des Sciences et des TIC de préparer un événement inédit en marge du prochain sommet de l’Apec, qui suscitera un grand intérêt à l’échelle mondiale.