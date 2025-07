Fortes pluies : le bilan risque de s’alourdir

Photo : YONHAP News

Depuis mercredi, de fortes pluies s’abattent sur la Corée du Sud. C’est au centre du territoire que les dégâts ont été le plus recensés. Selon le siège central de lutte en cas de catastrophe, entre hier et cet après-midi, trois personnes ont perdu la vie et plus d’un millier ont dû être évacuées temporairement. L’un des décès a été causé par l’effondrement d’un mur de soutènement survenu à Osan, dans le Gyeonggi. Peu avant midi, les niveaux d’eau de sept rivières du bassin du fleuve Geum ont atteint le seuil d’alerte « grave », faisant craindre d’éventuelles inondations.Côté transports, les perturbations ont été nombreuses. Toutefois, à 15h, tous les KTX, les trains à grande vitesse, roulent normalement. Le Korail a tout de même conseillé à tous les passagers de vérifier les informations de dernière minute sur son site internet ou son application.Concernant le trafic aérien, 55 vols internationaux et cinq vols domestiques ont été annulés aux aéroports de Gimpo et Gimhae. Des dizaines de retards ont également été signalés.15 000 agents sont actuellement mobilisés dans tout le pays et l’évolution de la situation est suivi de près afin de déployer tous les moyens pour garantir la sécurité des citoyens.