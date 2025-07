Photo : YONHAP News

Hier, les précipitations ont causé nombreux dégâts et inondations en Corée du Sud. Ce vendredi matin, si elles se sont atténuées, les autorités ont maintenu l’alerte sur tout le territoire. En effet, la vigilance est de mise avec de fortes pluies annoncées au cours de la journée.De leur côté, les températures augmentent légèrement par rapport à la veille. Ce matin, il fait 24°C à Séoul, 25°C à Daejeon, Jeonju, Daegu, Gangneung et Busan ainsi que 26°Cà Gwangju. Cet après-midi, il est prévu 29°C dans la capitale, 28°C à Jeonju et Busan, 31°C à Daejeon, 32°C à Gwangju et Gangneung ainsi que 30°C à Daegu.Ce week-end, il continuera de pleuvoir samedi avant une accalmie pour dimanche couplée avec une hausse des températures.