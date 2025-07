Horizon Europe : la Corée du Sud devient membre associé

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud est devenue le premier pays asiatique à rejoindre officiellement Horizon Europe en tant que membre associé. Lancé par l’Union européenne (UE) en 2021, ce programme multilatéral de recherche et d’innovation, le plus grand au monde, prévoit un financement total de 95,5 milliards d’euros jusqu’en 2027 pour soutenir les projets de recherche sélectionnés.Le ministère sud-coréen des Sciences et des TIC ainsi que celui des Affaires étrangères ont organisé, jeudi, une cérémonie de signature de deux documents à Bruxelles avec la Commission européenne : l’« Accord sur la participation de la Corée du Sud aux programmes de l’UE entre l’UE et la Corée du Sud » et le « Protocole d’accord sur l’adhésion de la Corée du Sud au programme-cadre de recherche et d’innovation 2021-2027 Horizon Europe en tant que membre associé ».En plus des 27 Etats membres de l’UE, 20 autres, dont le pays du Matin clair, sont membres associés. Ces derniers doivent contribuer financièrement au programme. Pour la période 2025-2027, Séoul devrait y verser 22,5 millions d’euros.Pour rappel, en 2018, Bruxelles avait proposé pour la première fois à la Corée du Sud de rejoindre Horizon Europe en tant que membre associé. Après la soumission de sa lettre d’intention en 2021, les négociations se sont accélérées pour aboutir à la signature de l’accord.