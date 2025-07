Pyongyang critique le nouveau Livre blanc sur la défense de Tokyo

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a critiqué le livre blanc sur la défense 2025 du Japon. La KCNA a rapporté aujourd’hui que le directeur du département politique de l’Institut d’études japonaises du ministère nord-coréen des Affaires étrangères l’avait qualifié de « scénario de guerre visant à réaliser l’ambition d’une nouvelle invasion ».Selon l’agence de presse officielle du pays communiste, l'expert a dénoncé le fait que Tokyo a désigné les capacités militaires de Pyongyang, Pékin et Moscou comme une menace imminente. Avant d’estimer qu’il s’agissait d’un sophisme visant à justifier sa militarisation à grande échelle et de lui reprocher de se doter de capacités de frappe à longue portée.Le même jour, un article condamnant le projet de développement conjoint d’un avion de combat de nouvelle génération entre le Japon, le Royaume-Uni et l’Italie a également été publié. Le texte affirme que ce chasseur est « une arme offensive qui dépasse le cadre de la défense ». Avant d’ajouter qu’il s’agit d’un plan visant à créer un environnement favorable pour mener des guerres d’agression.