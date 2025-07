Intempéries : le bilan provisoire fait état de quatre morts et d’un disparu

Photo : YONHAP News

Quatre morts, un disparu et plus de 5 000 évacués. C'est le dernier bilan provisoire des intempéries qui touchent actuellement la Corée du Sud, plus particulièrement le sud et l’ouest de son territoire.Cet épisode de pluies torrentielles provoque également d’importantes perturbations dans les transports. Selon le QG de gestion des catastrophes, deux ferries ont été suspendus, le trafic ferroviaire a été interrompu sur sept sections de lignes et l’accès à plus de 400 routes, voies souterraines et ponts est contrôlé. A noter que 328 routes et 30 digues ont été submergées.En outre, 667 écoles ont été fermées, ont retardé leur ouverture, ou encore ont écourté les cours et 392 ont signalé des dégâts matériels.Le président de la République a demandé au Bureau de Yongsan de prendre des mesures préventives urgentes. Lors d’une réunion avec ses premiers secrétaires, hier, Lee Jae Myung a donné les mêmes instructions aux ministères et aux collectivités locales concernés. Selon le chef de l’Etat, il vaut mieux agir excessivement que de réagir d’une manière passive. Avant d’ajouter que la moindre erreur ne sera pas tolérée dans la protection de la vie du peuple.Lee a par ailleurs annulé un débat citoyen, programmé aujourd’hui à Busan, pour faire l’état des lieux de la situation. Dans la matinée, il doit visiter une cellule dédiée de Séoul.