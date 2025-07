La poétesse Kim Hye-soon remporte le Prix international de littérature du HKW

Photo : YONHAP News

La poétesse sud-coréenne Kim Hye-soon a été désignée lauréate du Prix international de littérature pour la traduction allemande de son recueil « Autobiographie de la mort ». Elle devient ainsi la première sud-Coréenne à recevoir cette récompense, décernée par la Maison des Cultures du Monde (HKW) en Allemagne.La cérémonie de remise des prix s’est tenue jeudi. Etant donné que cette distinction est conjointement attribuée à l’auteur et au traducteur, Park Sool et Uljana Wolf, qui ont assuré la traduction de l’ouvrage du coréen vers l’allemand, ont eux aussi été couronnés.« Autobiographie de la mort » est un recueil poétique publié en 2016. Il a été inspiré par l’effondrement de Kim dans une station de métro en 2015. Elle y évoque diverses tragédies sociales telles que l’épidémie de MERS et le naufrage du ferry Sewol, à travers 49 poèmes.Créé en 2009, le Prix international de littérature du HKW récompense chaque année une œuvre contemporaine traduite en allemand. Le prix est doté d’un montant de 35 000 euros, dont 20 000 pour l’auteur et le reste pour le traducteur.