Premier échange télephonique entre Lee Jae Myung et Recep Tayyip Erdogan

Hier, le président sud-coréen s’est entretenu pour la première fois au téléphone avec son homologue turc. Selon la porte-parole du Bureau de Yongsan, Lee Jae Myung a d’abord réaffirmé que les peuples des deux pays sont « frères de sang », rappelant que la Turquie avait participé à la guerre de Corée. Avant de se réjouir du développement continu de leurs relations, basées sur ces liens historiques.De son côté, Recep Tayyip Erdogan a rendu hommage à la force des sud-Coréens d’avoir restauré la démocratie et a souligné qu’il portait un grand intérêt au renforcement des rapports avec la Corée du Sud, en la qualifiant d’amie de longue date. Avant de proposer d’affermir davantage la coopération bilatérale.Toujours selon Kang Yu-jung, les deux dirigeants ont également salué le fait que Séoul et Ankara aient continué de coopérer en matière de commerce ou d’investissement. Ils ont promis d’étendre cette collaboration à d’autres filières, telles que l’armement, la centrale nucléaire et l’énergie verte, ainsi que de hisser d’un cran leur partenariat stratégique.