Auditions de confirmation : au tour des potentiels ministres de la Santé et de l’Intérieur

Photo : YONHAP News

A l’Assemblé nationale, c’est le dernier jour de la « super semaine » des procédures de confirmation des premiers membres du gouvernement de Lee Jae Myung. Jeong Eun-kyeong et Yoon Ho-jung doivent défendre leurs candidatures respectivement au poste de ministre de la Santé et de l’Intérieur.Sans surprise, le Minjoo les soutient, tandis que le Parti du pouvoir du peuple (PPP) les conteste. Les élus de la principale force de l’opposition accusent l’époux de la potentielle ministre de la Santé d’avoir enfreint la loi sur le terrain agricole, et d’avoir investi dans des actions liées au COVID-19, alors que sa conjointe dirigeait l’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA). Ils reprochent également à Yoon d’avoir conduit, dans le passé, en état d’ivresse.Ce vendredi, Oh Yeong-jun, choisi par le président de la République pour exercer les fonctions de juge constitutionnel passe lui aussi devant la commission de la législation et des affaires juridiques.Par ailleurs, le Parlement a adopté aujourd’hui les comptes-rendus des auditions de Koo Yoon-cheol, Cho Hyun et Kim Jeong-kwan, pressentis pour diriger respectivement le ministère de l’Economie et des Finances, celui des Affaires étrangères, ainsi que celui du Commerce et de l’Industrie. Les deux camps rivaux sont parvenus à un tel accord, considérant que les trois hommes doivent être officiellement nommés au plus vite pour faire avancer les négociations commerciales avec les Etats-Unis.Néanmoins, le PPP a tenu à souligner que les soupçons pesant contre eux ne sont pas encore éclaircis, et a dénoncé de nouveau une faille dans le système de vérification préalable du passé de tous les candidats aux postes de hauts responsables. Le chef de son groupe parlementaire, Song Eon-suk, a demandé à être reçu par le chef de l’Etat, qui les désigne, pour abandonner certains d’entre eux sur la sellette.