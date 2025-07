Les émissaires de Lee Jae Myung reçus par le conseiller diplomatique d’Emmanuel Macron

Photo : YONHAP News

Lee Jae Myung a envoyé trois émissaires spéciaux en France. La délégation, conduite par l’ex-ministre de la Justice, Kang Kum-sil, a été reçue mercredi par Emmanuel Bonne, conseiller diplomatique du président français. Elle lui a remis une lettre personnelle de Lee, adressée à Emmanuel Macron. Avant d’exprimer la volonté de développer, voire approfondir, le partenariat global entre les deux pays et de renforcer leur coopération substantielle dans divers domaines, dont l’industrie spatiale, l’armement et l’énergie nucléaire, à l’approche du 140e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre Séoul et Paris l’année prochaine.Les émissaires ont également manifesté leur souhait de travailler en plus étroite collaboration avec les membres du G7, dont la France prendra la présidence en janvier prochain, en vue de mieux faire face à des crises complexes mondiales.Pour sa part, le chef de la cellule diplomatique de l’Élysée a affirmé que la Corée du Sud avait montré son potentiel et sa résilience démocratique via la dernière élection présidentielle. Il a ensuite espéré continuer de communiquer étroitement avec son gouvernement.Avant cette rencontre, les émissaires ont visité le siège social du groupe Air Liquide, situé dans la capitale française. A cette occasion, ils ont pu échanger avec les entreprises membres du conseil d’affaires sud-coréano-français au sein du Mouvement des entreprises de France (Medef). Les meilleurs moyens d’élargir les échanges commerciaux et les investissements bilatéraux ont été au cœur des discussions.Enfin, hier, ils ont été reçus par le vice-président du Sénat, Loïc Hervé, et la députée Sabrina Sebaihi, qui dirige le groupe d'amitié France-Corée de l'Assemblée nationale. L’occasion pour eux de faire part à leurs hôtes de la politique étrangère de l’administration Lee.