« Squid Game » : plus de 231 millions de vues cumulées au premier semestre 2025

Photo : YONHAP News

Au premier semestre 2025, quatre productions sud-coréennes figuraient parmi les 25 séries les plus regardées sur Netflix. Selon un rapport d’audience publié par la plateforme de streaming aujourd’hui, sur la base des données collectées jusqu’au 30 juin, les contenus « made in Korea » se sont particulièrement illustrés, tous genres confondus.Concernant les séries, « Squid game » a réalisé les meilleurs scores. La deuxième partie des aventures du joueur 456, sortie fin 2024, a enregistré 117 millions de vues se classant en seconde position. Quant à la troisième, mise en ligne le 27 juin, elle a attiré 72 millions de spectateurs en seulement trois jours pour atteindre la troisième place. La première, pour sa part, a totalisé 4 millions de vues, ce qui lui a permis d’atteindre le 18e rang.« When Life Gives You Tangerines » s’est également distingué. Ce K-drama a attiré près de 35 millions de spectateurs et s’est classé à la 25e position. En outre, plusieurs autres productions sud-coréennes ont rencontré un large public : « The Trauma Code : Heroes on Call » (26e), « Weak Hero Class 1 » (42e) ou encore Weak Hero Class 2 » (51e).Du côté des films, « KPop Demon Hunters », centré sur l’univers de la K-pop, a cumulé 37 millions de vues, se classant au 37e rang des longs-métrages les plus regardés. Sa bande originale s’est par ailleurs hissée à la 2e place du Billboard 200, le classement de référence des albums aux États-Unis.A noter que dix des 25 séries les plus regardées provenaient de pays non anglophones, confirmant la dynamique des contenus internationaux. En tête du palmarès, la série britannique « Adolescence », avec 145 millions de vues. Des œuvres européennes telles que le drame danois « Secrets We Keep » et la série suédoise « The Åre Murders » ont également suscité un vif engouement.