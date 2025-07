Intempéries : le président Lee souhaite agir que réagir

Photo : YONHAP News

Le président de la République a annulé aujourd’hui un débat citoyen, programmé à Busan, afin de faire l’état des lieux des intempéries. Alors que les pluies torrentielles s'abattent sur la Corée du Sud depuis trois jours et continuent de faire des dégâts, il s’est rendu, ce matin, dans une cellule dédiée à Séoul.Sur place, Lee Jae Myung a ordonné au gouvernement ainsi qu’aux collectivités locales de mobiliser toutes les ressources disponibles afin de prévenir les dommages et les accidents. Selon lui, il vaut mieux agir excessivement que de réagir d’une manière passive. Il avait déjà tenu les mêmes propos, hier, lors d’une réunion avec ses premiers secrétaires.Le chef de l’Etat a demandé à Météo-Corée de fournir rapidement des prévisions par région, afin d'aider les gouvernements locaux à prendre des mesures proactives rigoureuses. Il a surtout mis l’accent sur les zones vulnérables et les populations à risque. Les régions sujettes aux inondations, aux glissements de terrain ou aux effondrements ainsi que les foyers à un seul membre en sont des exemplesLe dernier bilan provisoire à 11h, ce matin, faisait état de quatre morts, deux disparus et 5 661 personnes évacuées. Près de 500 infrastructures publiques, dont environ 330 routes, ont été endommagées tandis que 29 établissements scolaires ont fermé leurs portes dans l’ensemble du pays. Du côté du trafic aérien, jusqu’à 14h, 16 vols intérieurs ont été annulés, 54 liaisons domestiques et 13 internationales ont été retardés.