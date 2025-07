La Corée du Sud prévoit d’établir une base sur la Lune d’ici à 2045

Photo : YONHAP News

Hier, l’Administration aérospatiale de Corée (KASA) a tenu une audience publique à la Fondation nationale de la recherche coréenne, à Daejeon, dans le centre du pays. A cette occasion, elle a dévoilé la feuille de route nationale pour l’exploration spatiale, qui fixe les grandes orientations jusqu’en 2045. La vision nationale en la matière a été définie comme « le développement de l’économie spatiale et l’enrichissement des connaissances humaines ».Ce document s’appuie sur le quatrième plan de base pour l’exploitation et le développement de l’espace ainsi que sur les stratégies nationales dédiée à l’exploration scientifique. Il décline les ambitions du pays autour de cinq axes majeurs : la recherche sur l’origine et l’évolution du système solaire, l’innovation scientifique, la construction de bases sur la Lune et Mars, l’exploitation des ressources spatiales ainsi que la création de nouvelles filières industrielles.La KASA entend faire du satellite terrestre non seulement un objet d’étude, mais un espace d’activités économiques. Elle prévoit notamment de développer des technologies autonomes d’alunissage et de mobilité, d’utiliser les ressources lunaires et de construire des infrastructures nécessaires à l’établissement d’un écosystème spatial. Un nouveau module lunaire, destiné à des usages industriels, devrait être mis au point d’ici 2040, avec pour objectif final l’établissement d’une base économique sur la Lune à l’horizon 2045.Par ailleurs, plusieurs autres zones d’exploration sont identifiées : l’orbite terrestre, l’héliosphère et l’espace lointain. Cinq programmes structurants sont également présentés : les missions en orbite basse et en microgravité, l’exploration lunaire, les études scientifiques sur le Soleil et l’univers, les missions planétaires et les recherches en astrophysique. Chaque domaine articule des objectifs scientifiques et des applications technologiques.L’agence a précisé que la feuille de route serait finalisée d’ici à la fin de l’année, après validation par le Comité exécutif pour la promotion du développement spatial, et qu’elle servirait de document référentiel de la politique spatiale nationale, avec une mise à jour régulière tous les cinq ans.