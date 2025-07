Photo : YONHAP News

Après une semaine de fortes pluies, la nouvelle débute par une accalmie. Ce lundi, le ciel sera nuageux et les précipitations diminueront considérablement pour se limiter à des averses éparses. Toutefois, le sol étant fragilisé par l’accumulation d’eau de ces derniers jours, il est conseillé de rester prudent.Du côté des températures, la chaleur est de retour. Ce matin, il fait 26°C à Séoul, Daejeon, Gwangju et Daegu, 28°C à Jeonju et Gangneung ainsi que 27°C à Busan. Cet après-midi, il est attendu 31°C dans la capitale et à Busan, 32°C à Daejeon, 33°C à Jeonju et Daegu ainsi que 34°C à Gwangju et Gangneung.