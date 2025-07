Bons de consommation: chaque citoyen recevra entre 150 000 et 450 000 wons

Photo : YONHAP News

Les sud-Coréens peuvent demander dès aujourd'hui les bons de consommation, l'une des mesures phares de l'administration Lee Jae-myung pour relancer l'économie nationale.Selon le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, la demande peut se faire à partir d'aujourd'hui à 9h et jusqu'au 12 septembre à 18h. Les citoyens peuvent la réaliser en ligne sur les sites Internet des sociétés de cartes de crédit et des collectivités locales ou bien hors ligne dans les agences de ces entreprises ou dans les centres de gestions des collectivités.Jusqu’au 25 juillet, un système basé sur l’année de naissance du demandeur est mis en place. Ceux dont elle termine par 1 ou 6 pourront faire leur requête aujourd’hui. Demain sera réservé à ceux dont elle se termine par 2 ou 7. Ainsi de suite.Les bons seront reçus le lendemain et leur valeur dépendra de la situation financière ou familiale du demandeur. Les montants sont compris entre 150 000 wons, soit environ 92,6 euros, et 400 000 wons, soit 247 euros. Les habitants vivant hors de Séoul et de ses environs recevront 30 000 wons supplémentaires tandis que les personnes résidant dans les zones rurales souffrant du déclin démographique auront droit à un bonus de 50 000 wons. Chaque somme sera distribuée par carte de crédit, carte de débit, carte prépayée ou en chèque-cadeau virtuel ou physique.Valables jusqu'au 30 novembre, leur utilisation est restreinte à tous les commerçants dont les chiffres d'affaires ne dépassent pas le seuil des 3 milliards de wons, soit 1,85 million d'euros. Les grandes surfaces, les grands magasins, les boutiques en ligne et les jeux de hasard sont ainsi exclus du programme.Pour les 100 000 wons supplémentaires destinés aux 90 % des revenus les moins élevés, la demande s'effectuera à partir du 22 septembre.