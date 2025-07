Intempéries : 18 morts et 9 portés disparus

Photo : YONHAP News

A la suite des pluies torrentielles qui se sont abattues depuis le 16 juillet sur la Corée du Sud, le bilan s'est alourdi avec dix-huit morts et neuf disparus, selon le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. La ville de Sancheong, dans le Gyeongsang du Sud, est la plus touchée avec dix décès. Plus de 14 000 personnes ont été évacuées et environ 2 000 bénéficient d’un logement temporaire.Du côté des infrastructures publiques, près de 2 000 préjudices ont été recensés, comprenant des inondations de routes ou des glissements de terrain. Concernant les installations privées, 2 238 cas ont été signalés, dont des inondations de terres agricoles et de bâtiments.L'Agence météorologique de Corée (KMA) prévoit que les pluies se poursuivront aujourd’hui. Toutefois, le niveau d'alerte est passé de « sévère » à « attentif » et le troisième niveau de l'état d'urgence du Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ) a été levé.De son côté, le président Lee Jae-myung a ordonné la déclaration rapide de « zones sinistrées spéciales » pour les régions touchées et les indemnisations accélérées des victimes. Avant de souligner la nécessité de réformer le système de réponse aux catastrophes naturelles à l'ère du changement climatique qui entraîne des vagues de chaleur et des pluies record.Le Premier ministre ainsi que les dirigeants des partis au pouvoir et de l'opposition se sont rendus dans les zones sinistrées avant de s'engager à soutenir la réparation des lieux endommagés et la stabilisation de la vie quotidienne des citoyens impactés.