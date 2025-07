Lee Jae Myung retire la candidature de Lee Jin-sook à la tête du ministère de l’Education

Photo : YONHAP News

Lee Jae-myung a décidé de revenir sur son choix concernant la très controversée Lee Jin-sook qu’il avait proposée pour diriger le ministère de l’Education. Il s’agit du premier retrait d’une candidature pour les postes de membres de son gouvernement.Lors d’un point presse hier, le premier secrétaire présidentiel aux affaires politiques, Woo Sang-ho, a annoncé que le chef de l’Etat avait pris une telle décision après mûre réflexion, et en considération des opinions des chefs de file des deux principaux mouvements de l’Assemblée nationale.Désignée le 29 juin, l’ancienne présidente de l’université de Chungnam, à Daejeon, a été éclaboussée par de multiples révélations. Il lui a notamment été reproché d’avoir plagié les thèses de ses étudiants. Des enseignants, des groupes civiques progressistes et même certaines personnalités du camp du pouvoir lui ont demandé de renoncer à devenir la ministre de l’Education.Le président Lee maintient toutefois une autre candidate sous le feu des critiques, Kang Sun-woo, qu’il avait nommée à la tête du ministère de l’Egalité des genres et de la Famille. Elle est accusée d’avoir abusé de son pouvoir pour harceler plusieurs de ses assistants parlementaires, entre autres. Cette décision a aussitôt fait réagir le Parti du pouvoir du peuple (PPP) qui la qualifie de contraire aux attentes du peuple.