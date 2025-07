Blue Dragon Series Awards : « La vie portera ses fruits » remporte quatre récompenses

Photo : YONHAP News

« La vie portera ses fruits » a remporté quatre récompenses lors des Blue Dragon Series Awards 2025, tenus vendredi dernier en Corée du Sud. La série sud-coréenne, créée par Lim Sang-choon et diffusée en mars dernier sur Netflix, s'est ainsi adjugée le grand prix, la récompense de la meilleure actrice pour IU, celle du meilleur second rôle féminin pour Yeom Hye-ran, et enfin celle de la Popular Star pour le duo Park Bo-gum-IU.L'histoire du K-drama, un succès mondial en seize épisodes, se déroule sur l'île de Jeju et raconte la saga amoureuse et familiale de Ae-soon et Kwan-sik.Par ailleurs, le prix de la meilleure série a été décerné à « The Trauma Code: Heroes on Call », qui a également remporté celui de meilleur acteur avec Joo Ji-hoon et de meilleur nouvel acteur pour Choo Yong-woo. Le meilleur second rôle a été attribué à Lee Kwang-soo pour « Bad Blood » et la meilleure nouvelle actrice à Kim Min-ha pour « A Week Before I Die ». Le prix du meilleur programme de divertissement a été décerné à « Culinary Class War ».Créés en 2022, les Blue Dragon Series Awards sont une cérémonie de remise de prix pour les contenus diffusés par les services en ligne OTT.