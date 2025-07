Nouveau déplacement aux Etats-Unis du conseiller présidentiel à la sécurité nationale

Photo : YONHAP News

Le conseiller de Lee Jae Myung à la sécurité nationale se serait envolé hier vers Washington. Le Bureau de Yongsan s’est refusé à confirmer l’information, mais un responsable du camp présidentiel a affirmé que Wi Sung-lac était bel et bien parti pour la capitale américaine. Il s’y déplace pour la deuxième fois en 11 jours. Du 6 au 9 juillet, il avait été reçu par son homologue, Marco Rubio.Wi s’y serait rendu cette fois encore pour appuyer les négociations commerciales avec l’administration Trump. Celle-ci avait annoncé, le 8 juillet, une surtaxe de 25 % sur les produits sud-coréens à partir du 1er août.Son nouveau voyage est précédé de ceux de deux nouveaux ministres, Koo Yoon-cheol et Cho Hyun, fraîchement nommés respectivement à la tête du ministère de l’Economie et de celui des Affaires étrangères. Ils entendent effectuer séparément une autre visite aux Etats-Unis dans le courant du mois.Selon certains observateurs, les déplacements des trois hauts responsables auraient également pour but de concrétiser la date du premier sommet Lee-Trump.