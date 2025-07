Exportations : recul de 2,2 % du 1er au 20 juillet

Photo : YONHAP News

Les exportations sud-coréennes ont atteint 36,1 milliards de dollars du 1er au 20 juillet, soit une baisse de 2,2 % sur un an. Rapportées quotidiennement, elles sont de 2,33 milliards de dollars, en hausse de 4,1 %.Les ventes à l'étranger des semi-conducteurs (+16,5 %) et des voitures (+3,9 %) ont progressé. En revanche, celles des produits pétroliers (-17,5 %) et des pièces automobiles (-8,4 %) ont diminué.Les expéditions vers les Etats-Unis et la Chine ont reculé respectivement de 2,1 et 5,9 % pour enregistrer 6,4 milliards et 6,9 milliards de dollars. Au contraire, celles vers l'Union européenne ont augmenté de 3 % à 3,8 milliards de dollars. Ces trois destinations représentent 47,4 % du total des exportations. A noter que le Vietnam et Taïwan ont respectivement accentué leurs achats de produits « made in Korea » de 1,1 et de 29,9 %.Les expéditions accumulées du 1er janvier au 20 juillet ont affiché un recul de 0,2 % en glissement annuel avec 370,7 milliards de dollars.De leur côté, les importations sur les vingt premiers jours du mois ont reculé de 4,3 % pour atteindre 35,6 milliards de dollars. L’excédent commercial est de 500 millions de dollars.