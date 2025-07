Lee Jae Myung envoie ses émissaires au Canada et en Malaisie

Photo : YONHAP News

Lee Jae Myung dépêche ses émissaires spéciaux cette fois au Canada et en Malaisie. La délégation pour le pays d’Amérique du Nord sera dirigée par le député du Minjoo, Kim Byeong-ju et celle pour la nation d’Asie du Sud-est par l’ex-ministre des Océans et de la Pêche, Kim Young-choon. Chaque équipe compte deux autres élus du parti présidentiel. Ils s’envoleront demain pour leurs destinations respectives.Selon la porte-parole du Bureau de Yongsan, les envoyés transmettront à leurs hôtes canadiens la volonté de l’administration Lee de hisser d’un cran le partenariat stratégique global Séoul-Ottawa, en se focalisant sur la coopération en matière de sécurité, d’armement ou encore d’énergie. Ils échangeront également sur les moyens concrets en ce sens.Même mission pour les émissaires à Kuala Lumpur. Ils discuteront des mesures à prendre pour élargir la collaboration plus particulièrement dans les domaines du commerce, de l’investissement, de la transition verte, du numérique et de l’armement. Ainsi que la coopération avec l’Asean, dont la Malaisie assure la présidence cette année.Chaque délégation remettra une lettre personnelle du chef de l’Etat adressé au dirigeant du pays où elle se rendra.