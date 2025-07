Pyongyang se félicite de la récolte abondante de blé

Photo : YONHAP News

Pyongyang a annoncé avoir réalisé d'abondantes moissons de blé cette année. Dans un article publié le 20 juillet, le Rodong Sinmun a indiqué que les récoltes de blé et d'orge pour 2025 s’étaient terminées à temps, dépassant l’objectif national de production céréalière.Selon le journal officiel du Parti des travailleurs, le volume de blé récolté devrait être trois fois supérieur au niveau enregistré en 2021. En outre, la superficie des terres consacrées à cette céréale aurait augmenté de près de 30 000 hectares cette année par rapport à 2024.Le quotidien nord-coréen a attribué cette performance à la nouvelle politique agricole mise en place par le Parti des travailleurs, tout en soulignant les avantages du blé, tels que sa résistance élevée à la sécheresse et la possibilité de le récolter avant la saison des pluies.Selon les estimations publiées en décembre dernier par l’Administration sud-coréenne du développement rural (RDA) concernant la production agricole au-delà du 38e parallèle, en 2024, la production de blé et d’orge se serait élevée à 280 000 tonnes, soit une hausse de 60 000 tonnes par rapport à l’année précédente.Néanmoins, la production totale de cultures vivrières aurait diminué l’an dernier de 40 000 tonnes par rapport à 2023, s’établissant à 4 820 000. En mars dernier, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a désigné la Corée du Nord comme un pays nécessitant une aide alimentaire extérieure pour la 19e année consécutive.