Photo : YONHAP News

Une nouvelle route maritime pour des conteneurs a été ouverte entre le port d'Incheon en Corée du Sud et la province chinoise de Hebei.L'autorité portuaire d'Incheon a annoncé le lancement du service « HI » de la compagnie maritime chinoise Hede, qui part de son port et fait escale à Jingtang et Huanghe en Chine. Un navire de 600 EVP (Équivalent vingt pieds), baptisé Shao Yun, est opérationnel dès aujourd’hui avec une fréquence de voyage d’une fois tous les cinq jours.L'autorité sud-coréenne s'attend à ce que l'ouverture de cet itinéraire dynamise le secteur de logistiques de la région métropolitaine de Séoul ainsi que celui de la province de Hebei, pour générer 50 000 EVP de transport de marchandises. Avant d'ajouter qu'elle profitera aux chargeurs d'import et d'export sud-coréens qui avaient du mal à trouver des moyens logistiques pour cette région chinoise.