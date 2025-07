Le ministère de la Réunification envisage de transférer les affaires liées aux transfuges nord-coréens au ministère de l'Intérieur

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Réunification pourrait transférer ses activités en matière de politiques liées aux transfuges nord-coréens au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, et ce avec le personnel en charge, qui compte une vingtaine d'agents. C’est ce qu’ont indiqué des sources gouvernementales.Cette proposition est actuellement à l’étude par le ministère de la Réunification et le Comité de planification des affaires d’Etat, chargé d’élaborer un plan directeur pour les politiques du gouvernement de Lee Jae Myung. Le Centre de soutien à l'installation des réfugiés nord-coréens, plus connu sous le nom de Hanawon, resterait cependant sous la tutelle du ministère de la Réunification.Si cette initiative se concrétise, le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité deviendrait le principal organisme chargé des affaires liées aux transfuges nord-coréens, tandis que celui de la Réunification serait relégué au rôle de ministère partenaire.Cette idée avait déjà été examinée en 2020 par le ministre de la Réunification de l’époque, Kim Yeon-chul, avant d’être abandonnée en raison d’un désaccord avec le ministère de l’Intérieur, qui souhaitait prendre en charge l’ensemble des responsabilités dans ce domaine, y compris la gestion du Hanawon.Une confrontation similaire pourrait survenir autour de cette nouvelle proposition. Le ministère de la Réunification redouterait une réduction de sa taille et de son champ d’action, ainsi qu’une baisse de son budget. En effet, parmi les 167 milliards de wons qui lui sont alloués cette année au titre des programmes financés par le budget général, 80 milliards sont consacrés à l’aide à l’installation au Sud des nord-Coréens ayant fui leur pays.