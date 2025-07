Le NIS suspend ses émissions diffusées vers la Corée du Nord

Photo : KBS News

Le Service national du renseignement (NIS) a suspendu ce mois-ci ses émissions audiovisuelles diffusées depuis plusieurs décennies à l'attention des habitants de la Corée du Nord. C'est ce qu'a indiqué lundi Lee Kwang-baek, président de l'Unification Media Group (UMG), un média indépendant qui diffuse des contenus radiophoniques destinés aux nord-Coréens, lors d'une interview avec une agence de presse.Kim Seung-chul, directeur de la North Korea Reform Radio, chargée de la même mission, a lui aussi tenu des propos similaires, affirmant que les chaînes de radio exploitées par le NIS depuis les années 1980, comme Voice of the People ou Echo of Hope, avaient cessé de diffuser leurs programmes en juillet.Selon certaines sources, l'agence du renseignement aurait également interrompu ses émissions de télévision à destination des résidents nord-coréens. Elle a toutefois refusé de confirmer ou d’infirmer cette information.Ces émissions visaient principalement à présenter les aspects positifs de la vie au sud du 38e parallèle tout en critiquant le royaume ermite. Leur suspension pourrait donc être interprétée comme faisant partie des gestes de réconciliation de Séoul envers Pyongyang, multipliés depuis l’arrivée au pouvoir de Lee Jae Myung.Lee Kwang-baek a toutefois exprimé son mécontentement face à cette décision, affirmant que les programmes devaient être maintenus, tout en en modifiant le contenu pour y inclure davantage de messages en faveur de la paix et de la coexistence.Par ailleurs, l'administration Lee examine actuellement une panoplie de mesures visant à améliorer les relations intercoréennes. Parmi elles, l'autorisation de voyages de touristes individuels sud-coréens vers le Nord. Cette décision pourrait susciter une réaction favorable de la part du pays communiste, d’autant plus que ce dernier vient d’inaugurer son ambitieux complexe touristique balnéaire de Wonsan-Kalma.