La Corée du Nord envoie ses chercheurs en IA en Russie

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord envoie ses chercheurs en intelligence artificielle (IA) en Russie. C’est ce qu’a révélé un responsable de l’université Kim Il-sung, dans son interview publiée lundi par le Choson Sinbo, journal officiel du Chochongryon, l’association pro-Pyongyang des résidents coréens au Japon.Kim Kwang-hyok, chercheur au Centre de recherche en intelligence artificielle de la plus prestigieuse université nord-coréenne, a tenu ces propos alors qu’il était interrogé sur la coopération internationale du régime dans le domaine de l’IA.Selon lui, des étudiants, stagiaires ou chercheurs nord-coréens spécialisés dans ce domaine sont envoyés non seulement en Russie, mais aussi dans d’autres pays. Il a toutefois dénoncé les tentatives des puissances hostiles à son pays d’entraver ses progrès technologiques, tout en affirmant que cela ne l’empêchait pas de poursuivre ses projets.Pour rappel, la résolution 2321 du Conseil de sécurité des Nations unies, adoptée en novembre 2016, interdit toute coopération scientifique et technologique avec le royaume ermite. Malgré cela, Pyongyang semble coopérer avec Moscou dans des domaines technologiques comme l’IA, notamment depuis leur rapprochement lié à l’envoi de soldats nord-coréens en Ukraine.Kim a également souligné que les technologies d’intelligence artificielle prenaient progressivement place dans la vie quotidienne du peuple nord-coréen. Il a notamment indiqué que son centre avait déjà développé un programme de traduction basé sur l’IA, couvrant sept langues étrangères, baptisé « Ryongma », et que ce dernier était intégré aux téléphones portables depuis 2021.Par ailleurs, le Choson Sinbo a publié, le même jour, une photo montrant un robot d’IA fournissant une assistance dans une pharmacie à Pyongyang.