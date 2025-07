Photo : YONHAP News

C’est le retour des fortes chaleurs en Corée du Sud. Ce mardi, une alerte à la canicule a été émise pour l’ensemble du pays en raison de la hausse des températures et des nuits tropicales qui s’ensuivent. Avec l’augmentation de l’humidité, il fait lourd dès le début de journée. Ce matin, le thermomètre affiche 27°C à Séoul et Busan, 26°C à Daejeon, Jeonju et Daegu, 24°C à Gwangju ainsi que 30°C à Gangneung. Cet après-midi, la barre des 30°C sera franchie sur tout le territoire. Il est attendu 31°C dans la capitale et à Busan, 33°C à Daejeon et Jeonju ainsi que 34°C à Gwangju, Daegu et Gangneung.Concernant le ciel, il sera généralement dégagé mais des averses soudaines et intenses sont annoncées dans le Gyeonggi et le Gangwon mais également dans le centre du pays.