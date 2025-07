Prix à la production : hausse en juin, une première en quatre mois

Photo : YONHAP News

Les prix à la production ont renoué avec leur tendance haussière en juin, après quatre mois de stagnation ou de baisse. Selon les chiffres provisoires publiés ce matin par la Banque de Corée (BOK), leur indice est passé de 119,64 à 119,77. Une augmentation portée par la hausse des prix des produits d'élevage et de certains services.Par catégorie, les articles d'élevage et les produits agricoles ont respectivement progressé de 2,4 et 1,5 % par rapport à mai, soit une hausse combinée de 0,6 %. En particulier, les prix des viandes de porc et de bœuf ont flambé de 9,5 et 16,7 % en un mois.En revanche, les prix des produits de la pêche ont chuté de 4,9 %, notamment en raison des fortes baisses des calamars (-36,3 %) et des maquereaux (-27,6 %).Les biens manufacturés ont, quant à eux, enregistré de légères fluctuations. Les prix du charbon et des produits pétroliers ont progressé de 1,2 %, tandis que ceux des ordinateurs, équipements électroniques et optiques ont reculé de 0,6 %. Plus en détail, les prix des écrans OLED et des semi-conducteurs DRAM ont respectivement baissé de 3 et 1,5 %.En ce qui concerne les services, leurs prix ont augmenté de 0,3 %. La plus forte hausse concerne les commissions sur les ventes en consignation avec un bond de 10,8 % en un mois.Par ailleurs, l'indice des prix de l'offre intérieure, qui inclut également les produits importés, a diminué de 0,6 % le mois dernier. Les coûts des matières premières, des biens intermédiaires et des produits finaux ont tous reculé, respectivement de 4,1, 0,3 et 0,1 %.