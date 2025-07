Le nouveau ministre du Commerce tient une réunion consacrée aux droits de douane américains

Photo : YONHAP News

Le nouveau ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Energie a tenu hier une réunion d’urgence pour discuter des pourparlers commerciaux en cours avec les Etats-Unis. A cette occasion, Kim Jung-kwan a partagé les stratégies gouvernementales avec les représentants d’organisations économiques et des secteurs concernés ainsi qu’avec des universitaires pour recueillir leurs opinions. Avant d’indiquer que les négociations sont exposées à toute possibilité.Le ministre a précisé que les discussions bilatérales portaient sur divers domaines allant de la coopération en matière d’industrie manufacturière aux barrières non tarifaires. Washington aurait demandé à Séoul de lever ces mesures, mais aussi l’embargo sur la viande de bovins de plus de 30 mois et d’autoriser Google à exporter des données et cartes officielles de la Corée du Sud pour son service mondial de cartographie.Interrogé par des journalistes sur les stratégies de négociation de l’exécutif, Kim s’est limité à répondre que tous les sujets étaient sur la table.Dans ce contexte, les deux alliés ont décidé de relancer leurs concertations commerciales dites « 2+2 ». Le pays du Matin clair y sera représenté par son nouveau vice-Premier ministre à l’Economie, Koo Yun-cheol, et son ministre délégué au Commerce, Yeo Han-koo. Du côté américain, le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, et le représentant au Commerce (USTR), Jamieson Greer y participeront.