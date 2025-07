Inondations : le Minjoo et le PPP se concentrent sur l'aide aux sinistrés

Photo : YONHAP News

Après les inondations sans précédent qui ont frappé la Corée du Sud ces derniers jours, le Minjoo a décidé de concentrer ses efforts sur le soutien au rétablissement des zones sinistrées. Ainsi, le parti au pouvoir a annulé le vote de ses adhérents dans le Jeolla et le Gyeonggi pour élire son nouveau chef, initialement prévu respectivement les 26 et 27 juillet. Les membres de la formation présidentielle de ces régions pourront voter en ligne à partir du 30 juillet jusqu’au 2 août, jour du congrès du parti. Le premier samedi du mois d’août, se tiendra également le scrutin des adhérents de Séoul, du Gangwon ainsi que de l’île de Jeju, et le nom du vainqueur sera annoncé.La formation de centre-gauche a pris cette décision lors de la réunion de son comité suprême tenue dimanche dernier. Ce mardi, elle doit tenir successivement des réunions de son comité exécutif et de sa commission électorale afin d’adopter définitivement la nouvelle modalité d’élection de son président.Pour rappel, lors des scrutins déjà organisés le week-end dernier dans les régions de Chungcheong et de Gyeongsang, Jeong Chung-rae a remporté des victoires écrasantes face à son rival, Park Chan-dae.De leur côté, les députés du Parti du pouvoir du peuple (PPP) doivent se rendre aujourd’hui dans un village du comté de Yesan dans le Chungcheong du Sud, fortement touché par les pluies torrentielles. Ils participeront aux opérations d’aide aux sinistrés.La principale formation de l’opposition a par ailleurs annulé plusieurs événements prévus aujourd’hui, notamment une réunion stratégique de ses élus.