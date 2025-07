Pyongyang veut construire un nouveau destroyer de 5 000 tonnes d’ici octobre 2026

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord prévoit de construire un nouveau destroyer de 5 000 tonnes, de la classe Choe Hyon. La KCNA, l’agence de presse officielle du régime, a rapporté lundi que les employés du chantier naval de Nampo s’étaient réunis pour prendre cette résolution, avec pour date butoir le 10 octobre 2026. Ce jour correspond à l’anniversaire de la fondation du Parti des travailleurs.Lors de ce rassemblement, le chef du chantier, Yoon Chi-gol, a appelé à achever la nouvelle construction dans le délai imparti et, ainsi, à faire preuve d’une créativité inépuisable et d’un esprit à toute épreuve, dignes d’une troupe d’avant-gardes chargée de réaliser la vision de renforcement militaire du parti. Aux côtés des ouvriers et des ingénieurs navals, Jo Chun-ryong, secrétaire du comité central du Parti des travailleurs, était également présent.Le pays communiste s’attelle actuellement à développer ses capacités militaires navales. Le 26 avril, il a présenté son premier destroyer de 5 000 tonnes de la classe Choe Hyon. Le 21 mai, un bateau similaire a été dévoilé, avant de s’échouer lors de sa mise à l’eau. Le 12 juin, ce bâtiment de guerre, baptisé « Kang Gun », a été remis à flot après réparation.Lors de sa nouvelle cérémonie de mise à l’eau, Kim Jong-un a annoncé son projet de construire chaque année, à partir de 2026, deux destroyers de la classe Choe Hyon ou d’un niveau supérieur, pour les déployer dans les zones d’opérations maritimes, affichant ainsi son ambition de renforcer les forces navales du régime.