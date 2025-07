Séoul examine la possibilité d’autoriser les voyages individuels en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Le Conseil de sécurité nationale (NSC), dépendant du président de la République, étudierait la possibilité d’autoriser les voyages individuels des sud-Coréens au-delà du 38e parallèle.La Corée du Nord a récemment ouvert le gigantesque complexe aquatique de Wonsan-Kalma, sur sa côte est, et cherche à relancer son tourisme international. Le gouvernement de Séoul souhaite en profiter pour tenter de rétablir ses relations avec Pyongyang. Il ne considère pas les voyages individuels comme des violations des sanctions onusiennes contre le pays communiste, qui interdisent le transfert d’une grosse somme d’argent liquide.Reste à savoir si le régime de Kim Jong-un accepte favorablement un tel projet, alors qu’il considère les sud-Coréens comme des ennemis et non des compatriotes. En outre, afin de mettre en œuvre l’initiative en question, il est nécessaire de mener des consultations avec les Etats-Unis et de préparer des mesures visant à sécuriser ces touristes.Pour rappel, les sud-Coréens ont pu se rendre sur le site touristique du mont Geumgang au nord de la péninsule lors de son ouverture en 1998. Mais ces circuits ont été suspendus dix ans plus tard, à la suite de la mort d’une touriste, tuée par balle par des soldats nord-coréens, alors qu’elle s’y promenait. Partisan d’un rapprochement avec Kim III, l’ex-président Moon Jae-in, en poste de 2017 à 2022, a voulu les reprendre. Mais la pandémie de coronavirus l’en a empêché.