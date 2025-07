Bons de consommation : près de 7 millions de demandes dès le premier jour

Photo : YONHAP News

Les demandes pour les bons de consommation distribués par le gouvernement afin de relancer l'économie nationale ont débuté hier. Selon les chiffres communiqués par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, plus de 6,97 millions de citoyens l’ont déjà fait, soit en ligne, soit directement auprès des organismes concernés. Ce nombre représente 13,8 % des quelque 50,6 millions de personnes éligibles.Le Gyeonggi en a enregistré le plus grand nombre avec 1,88 million. Viennent ensuite Séoul et Incheon, avec respectivement 1,24 million et 445 000. Le montant total réclamé en une seule journée s’est élevé à 1 272,2 milliards de wons, soit environ 785,7 millions d’euros.Par ailleurs, un peu plus de sept demandeurs sur 10 ont choisi de recevoir cette aide via leur carte de crédit ou de débit, plutôt que sous forme de carte prépayée ou de chèque cadeau.Le ministère a indiqué que le nombre de demandes déposées le premier jour avait augmenté de 40 % par rapport à la précédente distribution d’aides financières destinée à stimuler la consommation et à revigorer l’économie.