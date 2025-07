Intempéries : le bilan s'élève à 28 victimes

Photo : YONHAP News

Les pluies diluviennes qui ont frappé la Corée du Sud du 16 au 20 juillet ont fait 28 victimes. Le bilan, publié ce matin par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, fait état de 19 morts et 9 disparus.Parmi les 14 000 personnes évacuées, environ 2 500 n'ont toujours pas pu regagner leur domicile. Les sinistrés bénéficient de soutiens psychologiques, tandis que les fournitures de secours et produits de première nécessité continuent d’affluer vers les zones touchées. Les travaux de rétablissement des infrastructures endommagées s'accélèrent avec l'accalmie des précipitations. Sur 6 752 cas signalés, 2 976, soit 44 %, ont été réparés.De son côté, le gouvernement prévoit d’offrir des prêts à un taux d’intérêt de 2 % aux petits commerçants affectés par les intempéries, pour un montant plafonné à 100 millions de wons, soit environ 61 000 euros. Selon le ministère des PME et des Startups, mardi, ils se feront par l’intermédiaire du Service des petites entreprises et des marchés (SEMAS). Parallèlement, les fonds de garantie de crédits régionaux leur accorderont des garanties pour le financement des coûts de reconstruction, dans la limite de 300 millions de wons, l’équivalent de 185 000 euros.La société publique d’électricité Kepco, la compagnie de sécurité du gaz KGS, ainsi que l’Association coréenne de protection contre les incendies seront mobilisées pour effectuer des inspections d’urgence dans les commerces sinistrés.