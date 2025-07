Consultations commerciales : nouvelles négociations « 2+2 » vendredi à Washington

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis mèneront ce vendredi à Washington des consultations commerciales dites « 2+2 ». Le pays du Matin clair y sera représenté par son nouveau vice-Premier ministre à l’Economie, Koo Yun-cheol, et son ministre délégué au Commerce, Yeo Han-koo. Du côté américain, le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, et le représentant au Commerce (USTR), Jamieson Greer y participeront.En amont, Koo a tenu aujourd’hui une réunion avec les autres ministres sud-coréens concernés. L’occasion pour eux de partager la position et les stratégies gouvernementales dans les négociations tarifaires en cours.Le ministre des Affaires étrangères, Cho Hyun, et celui du Commerce et de l’Industrie, Kim Jung-kwan, tous deux fraîchement nommés, envisagent eux aussi un déplacement dans la capitale américaine cette semaine. Le conseiller présidentiel à la sécurité nationale, Wi Sung-lac, s’y est déjà rendu ce dimanche.Le gouvernement de Lee Jae Myung multiplie les efforts pour persuader l’administration Trump de faire machine arrière ou de réduire la surtaxe de 25 % sur les produits « made in Korea » qui entrera en vigueur à partir du 1er août.